Son Dakika: Jorge Jesus'tan sürpriz kadro! Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus, 4'lü savunmadan 3'lü savunmaya geçiş yaptı. Sarı-Lacivertliler'in orta sahasında bu kez Miha Zajc var.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka. Fenerbahçe 14 maçta 29 puan topladı. Sarı-Lacivertliler, liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı. Hatayspor ise topladığı 15 puanla 14. sırada.

CRESPO, PEDRO, VALENCIA YOK

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Miguel Crespo, Hatay maçında yer alamadı. Joao Pedrod a sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Valencia da maçtan kısa bir süre önce kadrodan çıkarıldı.

VOLKAN DEMİREL'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaptanlık yapan Volkan Demirel, hocalık serüveninde eski takımına karşı çıktığı 2 maçı da kaybetmedi. Karagümrük'ün başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle Demirel, istatistğini korumaya çalışacak.

FERDİ KADIOĞLU SINIRDA

Hatayspor maçında sarı kart göremesi halinde Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düşecek. Ferdi kart görmesi halinde Antalyaspor maçında oynayamayacak.

HATAY ÇIKIŞTA

Ligde ilk 6 haftada galibiyet alamayan Hatayspor, Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle durumunu toparladı. Demirel ile 8 maça çıkan Hatayspor, 4 galibiyet alarak toplam 15 topladı. Hatay, ligin 14. sırasında bulunuyor.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi.

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Onur, Ruben Ribeiro, Saba Lobjanidze, El Kaabi, Ze Luis