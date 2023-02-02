Son Dakika: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, yeni transfer Jayden Oosterwolde'yi kadroya almadı. Portekizli hoca, sol bek tercihini Lincoln'den yana kullanırken kart cezalısı Crespo yerine ise Mert Hakan Yandaş'a şans verdi.