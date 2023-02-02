Son Dakika: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
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Son dakika: Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, yeni transfer Jayden Oosterwolde'yi kadroya almadı. Portekizli hoca, sol bek tercihini Lincoln'den yana kullanırken kart cezalısı Crespo yerine ise Mert Hakan Yandaş'a şans verdi.
Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray ile arasında 7 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda kazarak farkı 4'e indirmeyi hedefliyor.
Adana Demirspor'da Gulbrandsen sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Fenerbahçe'de Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Batshuayi