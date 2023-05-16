Son Dakika: İstanbulspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
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Son dakika: İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze. Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.
İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
31 maçta 23 galibiyet 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Galatasaray, topladığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Aslan, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.
İstanbulspor ligde oynadığı 31 maçın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 16'sında mağlup oldu. 35 puanı bulunan sarı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Sacha Boey, İstanbulspor maçında forma giyemiyor.
Sarı-Kırmızılılar'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda ligin 35. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.
İlk 11'ler:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze.
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
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