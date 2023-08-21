Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Samsunspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor ile mücadele edecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.