Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Samsunspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
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Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor ile mücadele edecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı.
Samsunspor ; Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius
Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak. Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak.
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 9 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde, Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı.