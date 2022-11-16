Son Dakika: İskoçya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu
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Son dakika: Saat 200.'de İskoçya ile karşılaşacak A Mlli Futbol Takımı'nın ilk 11'i belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i: Uğurcan, Zeki, Ozan, Cenk Özkaçar, Çağlar, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Cengiz, Cenk Tosun
A Milli Takım hazırlık maçında İskoçya'yı konuk edecek. Mücadele Diyarbakır Stadı'nda oynanacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
HAKEM KOSOVALI
Karşılaşmada Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
İlk 11'ler:
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Cenk Özkacar, Ferdi, Orkun, İrfan Can, Hakan, Ozan, Cengiz, Cenk Tosun,