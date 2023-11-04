Canlı anlatım! Dev maçta ilk gol geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturuyor.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.

KANARYA'DA 6 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da ise Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok maç öncesi kamp kadrosunda yer almadı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe ; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor; Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu.

CANLI ANALTIM

16' Trabzonspor sağ taraftan köşe vuruşu kazandı.

15' Tadic'in ceza sahası içine yolladığı topu Edin Dzeko kontrol edemedi.

15' Bordo-mavili ekip hızlı hücumlarla Fenerbahçe kalesini tehdit ediyor.

11' Sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak bu sezonki dördüncü golünü attı.

10' GOL! Trabzonspor, Onuachu ile 1-0 öne geçti.

6' Fenerbahçe hazırlık pasları yapıyor.

2' Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarının desteğiyle başladı.

1' Dev maçta ilk düdük geldi.