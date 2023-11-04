Canlı anlatım! Dev maçta ilk gol geldi
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Son dakika: Süper Lig'in 11. haftasında namağlup lider Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturuyor.
İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.
Trabzonspor'da ise Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok maç öncesi kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe ; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.
Trabzonspor; Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu.
16' Trabzonspor sağ taraftan köşe vuruşu kazandı.
15' Tadic'in ceza sahası içine yolladığı topu Edin Dzeko kontrol edemedi.
15' Bordo-mavili ekip hızlı hücumlarla Fenerbahçe kalesini tehdit ediyor.
11' Sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak bu sezonki dördüncü golünü attı.
10' GOL! Trabzonspor, Onuachu ile 1-0 öne geçti.
6' Fenerbahçe hazırlık pasları yapıyor.
2' Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarının desteğiyle başladı.
1' Dev maçta ilk düdük geldi.