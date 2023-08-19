Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
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Son dakika: Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor, Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.
Trabzonspor ise geçen hafta Antalyaspor'u yenerek sezonu 3 puanla açmıştı. Bordo-mavili takım bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alabilmek için mücadele edecek.
Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Orsic'in yanı sıra Visca ve Joaquin Fernandes'den bu maçta yararlanamayacak. Galatasaray'da yeni transferlerden Tete, henüz lisansı çıkarılmadığı için maç kadrosunda yer almayacak.
Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angeliño, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi
Trabzonspor; Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Umut.