Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor, Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY SEYİRCİSİ ÖNÜNE ÇIKIYOR

Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.

TRABZONSPOR 3 PUANLA BAŞLADI

Trabzonspor ise geçen hafta Antalyaspor'u yenerek sezonu 3 puanla açmıştı. Bordo-mavili takım bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alabilmek için mücadele edecek.

EKSİKLER

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Orsic'in yanı sıra Visca ve Joaquin Fernandes'den bu maçta yararlanamayacak. Galatasaray'da yeni transferlerden Tete, henüz lisansı çıkarılmadığı için maç kadrosunda yer almayacak.

İLK 11'LER:

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angeliño, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor; Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Umut.