Son Dakika | Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Adasokağı için kutlama yapıldı

ADANA (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Beta Transformatör Adasokağı için Adana'da kutlama gerçekleştirildi.

Hentbolda Kadınlar 1. Lig Final Grubu maçları sonunda gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek 3 takım arasına giren Beta Transformatör Adasokağı'nın oyuncuları için kentteki bir restoranda kutlama yapıldı.

Burada konuşan kulüp başkanı Alper Tunga Kalsın, şunları söyledi:

"Süper Lig'e yükseldik. Aslında sadece sezonun hazırlığı neticesinde elde edilmiş bir başarı olarak görülebilir ama herkes biliyor ki bu, 8 yıllık bir hedef. Bu hedef 8 yıl önce konulmuş. İlk küçük takımımız 2014 yılında çalışmalara başladığında makro düzeyde hedefimiz 2022 yılında Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun dünya şampiyonasına gitmek ve aynı yıl Süper Lig'de oynamaya hak kazanmaktı. Çok şükür ki nasip oldu, emekler zayi olmadı. Başantrenörümüz Nesimi Dağdoğan'ı, sporcularımızı ve bütün destekçilerimizi kutluyorum."???????