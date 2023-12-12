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(SON DAKİKA) Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk...

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(SON DAKİKA) Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi.

(SON DAKİKA) Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Halil Umut Meler Ankaragücü Faruk Koca Hukuk Spor Haberler Son Dakika

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