Son dakika haberleri: Yasmani Copello Escobar, rekor kırarak altın madalya kazandı Son dakika haberler... Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda atletizm erkekler 400 metre engellide milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda atletizm erkekler 400 metre engellide milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Yasmani Copello Escobar Atletizm Cezayir Spor Haberler Son Dakika

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