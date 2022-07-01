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Son dakika haberleri: Yasmani Copello Escobar, rekor kırarak altın madalya kazandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri: Yasmani Copello Escobar, rekor kırarak altın madalya kazandı

Son dakika haberler... Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda atletizm erkekler 400 metre engellide milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda atletizm erkekler 400 metre engellide milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Yasmani Copello Escobar Atletizm Cezayir Spor Haberler Son Dakika

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