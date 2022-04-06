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Son dakika haberleri! Uşak Emniyet Müdürlüğünden Uşakspor'a moral ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri! Uşak Emniyet Müdürlüğünden Uşakspor'a moral ziyareti

Son dakika spor haberine göre Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve beraberindeki Toplum Destekli Polis ekipleri, Uşakspor antrenmanına moral ziyaretinde bulunarak başarılar diledi.

UŞAK (İHA) - Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve beraberindeki Toplum Destekli Polis ekipleri, Uşakspor antrenmanına moral ziyaretinde bulunarak başarılar diledi. Ayrıca ekipler Teknik Direktör Ümit Karan'a çiçek hediye etti.

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve beraberindeki Toplum Destekli Polis ekipleri, Uşakspor Tesisleri'ne giderek Başkan Hikmet Karaman ve Teknik Direktör Ümit Karan'ı ziyaret etti. Ziyarette Ümit Karan'a çiçek hediye edilirken, kulübe de ligdeki mücadelelerinde başarılar dilendi. Ziyaretin ardından Mesut Gezer ve ekipler de tesislerde gerçekleştirilen Eskişehirspor maçı antrenmanı takip etti. Ümit Karan kontrolündeki antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenman pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

"Eskişehir maçıyla seri yakalayıp kalan 5 maçı kazanmak istiyoruz"

Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Uşakspor Teknik Direktörü Ümit Karan, iç sahada aldıkları Ankara Demirspor maçı mağlubiyetin herkesi çok üzdüğünü belirterek, Eskişehirspor maçıyla birlikte seri yakalayıp geri kalan 5 maçı da kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini ifade etti. - UŞAK

Son dakika haberleri! Uşak Emniyet Müdürlüğünden Uşakspor'a moral ziyareti

Son dakika haberleri! Uşak Emniyet Müdürlüğünden Uşakspor'a moral ziyareti

Son dakika haberleri! Uşak Emniyet Müdürlüğünden Uşakspor'a moral ziyareti

Son dakika haberleri! Uşak Emniyet Müdürlüğünden Uşakspor'a moral ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ümit Karan, Uşakspor, Polis, Uşak, Spor, Haberler

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