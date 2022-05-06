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Son dakika haberleri... Ünilig'de final zamanı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri... Ünilig'de final zamanı

Gelen son dakika haberine göre Turkcell'in 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) en önemli organizasyonlarından biri olan Ünilig'de final zamanı geldi.

Turkcell'in 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) en önemli organizasyonlarından biri olan Ünilig'de final zamanı geldi. Turkcell'in iletişim sponsorluğunu üstlendiği organizasyona, 162 üniversiteden 3 bine yakın öğrenci katılacak. Finaller, 8-17 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

2013 yılından beri düzenlenen Ünilig'de bu sene 10 spor branşında şampiyonlar belli olacak. Badminton ve ragbi mücadeleleriyle başlayacak Ünilig Finalleri'nde, basketbol, voleybol, hentbol, judo, masa tenisi, flag futbol, korumalı futbol ve futbol dallarında finaller yapılacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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