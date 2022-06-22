Son dakika haberleri! Tuzlaspor, Bünyamin Yürür'ü transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Amed FK ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Bünyamin Yürür'ü transfer etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Amed FK ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Bünyamin Yürür'ü transfer etti.
Tuzlaspor, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Yürür'ü kadrosuna kattı. Düzenlenen imza töreninde Yürür kendini Tuzlasporlu yapan sözleşmeye imza attı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor