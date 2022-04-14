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Son dakika haberleri... Trafik kazası geçiren Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun durumu iyi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Son dakika haberleri... Trafik kazası geçiren Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun durumu iyi

Son dakika spor haberine göre Beşiktaş Kulübü, trafik kazası geçiren İspanyol futbolcusu Francisco Montero'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, trafik kazası geçiren İspanyol futbolcusu Francisco Montero'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Montero'nun bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana katılmak üzere özel aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Montero'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve siyah-beyazlıların gerçekleştirdiği çalışmada yer aldığı kaydedildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Beşiktaş, Spor, Haberler

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