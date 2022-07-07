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Son dakika haberleri! Trabzonspor, Diabate'ye ücret ödemeden kazanacak

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
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Son dakika haberleri! Trabzonspor, Diabate'ye ücret ödemeden kazanacak

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzonspor, kadrosunda düşünmediği Malili oyuncusu Diabate ile yolları ayırdı.

Trabzonspor, kadrosunda düşünmediği Malili oyuncusu Diabate ile yolları ayırdı. Bordo mavili kulüp, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve Sırbistan ekibi Partizan'a transfer olan oyuncunun sonraki satışından da para kazanacak.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda kadrosunu yeni yüzlerle şekillendirirken diğer yanda kadroda yer bulamayan oyunlarla yollarını ayırıyor. Trabzonspor, 2020 yılında Leicester City'den transfer ettiği ancak istediği performansı alamadığı Fousseini Diabate ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bordo mavili takımdaki sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan oyuncu, feshin ardından Sırbistan ekibi Partizan'a 3 yıllık imza attı.

TRANSFER OLURSA YÜZDE 5'İ TRABZONSPOR'UN

Bordo mavili kulüp, 26 yaşındaki kanat oyuncuyla sözleşme feshi için ücret ödemeyecek. Trabzonspor ayrıca, Diabate'nin sözleşmesine 'Partizan Kulübünden başka bir kulübe transferi halinde, transfer bedelinin %5'i kulübümüze ödenecektir' maddesini sözleşmesine ekletti.

TRABZONSPOR'DA FORMA ŞANSI BULAMADI

25 Eylül 2020'de Trabzonspor'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllığına anlaşan Malili oyuncu, bordo mavili takımda geçirdiği 2020-21 sezonunun ilk yarısında 6 Süper Lig, 1 kez de Süper Kupa mücadelesine çıktı. Bordo mavili formayı 242 dakika giyebilen kanat oyuncusu, sonraki yıllarda Göztepe ve Giresunspor'a kiralandı.

2020-21 sezonunun ikinci devresini Göztepe'de geçiren Diabate, forma giydiği 18 mücadelede 3 gol ve 3 asiste imza atarken, geçen sezon ise kiralık oynadığı Giresunspor'da 6 gol ve 3 asist kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Trabzonspor Giresunspor Sırbistan Spor Haberler Son Dakika

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