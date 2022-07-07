Son dakika haberleri! Trabzonspor, Diabate'ye ücret ödemeden kazanacak

Trabzonspor, kadrosunda düşünmediği Malili oyuncusu Diabate ile yolları ayırdı. Bordo mavili kulüp, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve Sırbistan ekibi Partizan'a transfer olan oyuncunun sonraki satışından da para kazanacak.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda kadrosunu yeni yüzlerle şekillendirirken diğer yanda kadroda yer bulamayan oyunlarla yollarını ayırıyor. Trabzonspor, 2020 yılında Leicester City'den transfer ettiği ancak istediği performansı alamadığı Fousseini Diabate ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bordo mavili takımdaki sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan oyuncu, feshin ardından Sırbistan ekibi Partizan'a 3 yıllık imza attı.

2020-21 sezonunun ikinci devresini Göztepe'de geçiren Diabate, forma giydiği 18 mücadelede 3 gol ve 3 asiste imza atarken, geçen sezon ise kiralık oynadığı Giresunspor'da 6 gol ve 3 asist kaydetti.