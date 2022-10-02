Son dakika haberleri | Talinn Açık'ı Çek tenisçi Krejcikova kazandı
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Son dakika haberi: Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası Talinn Açık'ta Çek Barbora Krejcikova, kupanın sahibi oldu.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası Talinn Açık'ta Çek Barbora Krejcikova, kupanın sahibi oldu.
Estonya'nın başkenti Talinn'de düzenlenen WTA 250 turnuvasının tekler finalinde, dünya 4 numarası Estonyalı Anett Kontaveit ile dünya sıralamasının 27. basamağında yer alan Krejcikova karşılaştı.
Krejcikova, 1 saat 21 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinin teklerde dördüncü WTA şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor