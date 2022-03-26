Son dakika haberleri! Tahkim Kurulu'ndan görevden alınan hakemlerle ilgili karar

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart tarihinde 13 Süper Lig hakemine sezonun geri kalan bölümünde görev verilmeyeceğini açıklamış, görevden alınan hakem ve gözlemciler, konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun da katıldığı bugün görülen davada; Tahkim Kurulu, kararın kaldırılmasını oy çokluğu ile kabul etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan Tahkim Kurulu kararları şöyle:

Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı / Spor