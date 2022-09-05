Son dakika haberleri... Sivasspor'un yeni transferi Ahmed Musa ilk idmanına çıktı Spor Haberleri Bir son dakika haberine göre DG Sivasspor'un yeni transferi Ahmed Musa, takımla beraber ilk idmanına çıktı. DG Sivasspor'un yeni transferi Ahmed Musa, takımla beraber ilk idmanına çıktı. Sivasspor'un yeni oyuncusu Ahmed Musa, takımla beraber bugün ilk antrenmanına çıktı. Çalışmada bir hayli heyecanlı olan 29 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da oyuncuyla idmana çıkmadan önce kısa bir görüşme yaptı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Spor Haberler Son Dakika

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