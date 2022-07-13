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Son dakika haberleri... Selçuk'ta plaj voleybolu heyecanı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri... Selçuk'ta plaj voleybolu heyecanı

Son dakika haberi: İzmir'in Selçuk ilçesi, 14-17 Temmuz tarihleri arasında Pamucak Plajı'nda 2022 CEV U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

İzmir'in Selçuk ilçesi, 14-17 Temmuz tarihleri arasında Pamucak Plajı'nda 2022 CEV U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Pamucak Plajı'nda bu branşta bu yıl 4'üncü kez alt yaş gruplarında Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilecek. Şampiyona Selçuk Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun destekleriyle organize edilecek.

Erkeklerde ülkemizi Ayberk Necmi Güllük - Batuhan Kuru, Sacit Kurt - Ahmet Can Tür, Furkan Ramazan Kaplan - Bahadır Utku Kesgin; kadınlarda ise Ece Yılmaz - Ecem Aksoy milli takımları temsil edecek. Avrupa'nın en iyi U20 oyuncularının mücadele edeceği organizasyona katılımın yüksek olması bekleniyor. Pamucak Plajı'nda 2020'de U18, U22 ve U20 Avrupa Şampiyonaları düzenlenmişti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Selçuk İzmir Spor Haberler Son Dakika

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