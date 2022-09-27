Son dakika haberleri! Sanko okulları öğrencisi eskirimde bronz madalya kazandı Spor Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre SANKO Okulları sporcusu Ece Çetin dağ, U10 kızlar kategorisinde bölge sekizincisi olarak önemli başarıya imza attı. SANKO Okulları sporcusu Ece Çetin dağ, U10 kızlar kategorisinde bölge sekizincisi olarak önemli başarıya imza attı. SANKO Okulları sporcusu Ece Çetin dağ, Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Bölgesel Kılıç Turnuvası'nda bölge sekizincisi olarak bronz madalya kazandı. Adıyaman Gölbaşı Kapalı Spor Salonu'nda U10, U12 ve U14 kategorilerinde düzenlenen turnuvaya Adıyaman, Ankara, Gaziantep, Kilis, Sivas, Malatya ve Van'dan yaklaşık 200 yarışmacı katıldı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Çetin Dağ'ı ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep Türkiye Spor Haberler Son Dakika

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