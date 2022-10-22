Son dakika haberleri | "Samurai Blue" eski forveti Kudo 32 yaşında öldü Spor Haberleri Son dakika haber: Japonya Ulusal Futbol Takımı "Samurai Blue" forması giyen Kudo Masato'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Japonya Ulusal Futbol Takımı "Samurai Blue" forması giyen Kudo Masato'nun hayatını kaybettiği bildirildi. J-3 Futbol Ligi kulüplerinden Tegevajaro Miyazaki, forvet oyuncusu Kudo'nun 32 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüp açıklamasında Kudo'nun birinci ligde büyük etki oluşturduğu, Japonya için oynadığı ve harika bir kariyeri olduğuna vurgu yapıldı. Takım arkadaşlarına "önemseyici" davrandığı belirtilen Kudo için "Futbolcumuzun oldukça erken aramızdan ayrılmasından dolayı sarsıldık." denildi. Başkent Tokyo asıllı ve 1990 yılı doğumlu Kudo, beyin ventrikülerinde su toplanması tanısıyla ay başında hastaneye kaldırılmıştı. Milli formada 4 maçta 2 gol Ülkesinde Kashiwa Reysol, Hiroshima Sanfrecce'de oynayan Kudo, yurt dışında ise Vancouver Whitecaps ile Brisbane Roar takımlarında top koşturmuştu. Sağ ayağını kullanan 1,77 metre boyundaki hücum oyuncusu "Samurai Blue" forması giydiği 2013 yılında çıktığı 4 maçta iki gol kaydetmişti. Bu yıl içinde Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan Kudo, son takımında çıktığı 21 maçta 3 gol başarısı yakaladı. Kaynak: AA / Spor Japonya Futbol Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberleri | 'Samurai Blue' eski forveti Kudo 32 yaşında öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.