Son dakika haberleri! Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi transfer etti
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Kenan Sipahi ile anlaştı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Kenan Sipahi ile anlaştı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te oynayan Kenan Sipahi'nin 2022-2023 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.
Türkiye'de TOFAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş, İspanya'da Real Betis ve Zaragoza'da oynayan 27 yaşındaki oyun kurucu, 2015-2016 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giymişti.
AA / Ali Korkmaz - Spor