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Son dakika haberleri! Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı transfer etti

Spor Haberleri

Son dakika haberleri! Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı transfer etti

Son dakika habere göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna dahil etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna dahil etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Ergi Tırpancı ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen 22 yaşındaki kısa forvet, sarı-lacivertli ekibin dışında OGM Ormanspor, Afyon Belediyespor ve Yalovaspor'da mücadele etti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka ING Bank Spor Haberler Son Dakika

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