Son dakika haberleri... Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

Gelen son dakika haberlerine göre Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Cevat Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan karışık takım altın, Aysel Özgan-Murat Oğuz ikilisi ise gümüş madalya kazandı.

Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Cevat Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan karışık takım altın, Aysel Özgan- Murat Oğuz ikilisi ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda karışık tabanca takımlarında eleme atışlarının ardından 1. ve 2. olan Türk takımları finalde altın madalya için yarıştı.

WSPS 10m kategorisinde gerçekleştirilen final müsabakası sonucunda Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar ikilisi 16-8 üstünlükle bitirdikleri final karşılaşmasında altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcular Aysel Özgan-Murat Oğuz ikilisi ise gümüş madalya elde etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Avrupa Şampiyonası, Murat Oğuz, Atıcılık, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title