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Son dakika haberleri... NBA'de Harden ve Embiid "double-double" yaptı, 76ers kazandı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Son dakika haberleri... NBA'de Harden ve Embiid

Edinilen son dakika gelişmesine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 122-97 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 122-97 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren 76ers, James Harden'ın 29 sayı, 15 ribaunt, Joel Embiid'in 27 sayı, 10 ribauntluk "double-double" performanslarıyla üst üste 3. galibiyetine ulaştı.

Sezonun 46. maçını kazanan 76ers'ta Furkan Korkmaz ise yaklaşık 11 dakika sahada kaldı ve 3 sayı üretti.

Arka arkaya 5, bu sezon 39. kez kaybeden Clippers'ta Amir Coffey 21, Isaiah Hartenstein 16 sayı buldu.

Alperen'den 4 sayı, 6 ribaunt, 5 asist

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets, Portland Trail Blazers'a konuk olduğu maçı 125-106 kazandı.

Rockets'ta Jalen Green'in 23, Jae'Sean Tate'in 17, Kenyon Martin Jr'ın 16 sayısı sezonun 19. galibiyetinde önemli rol oynadı. Alperen Şengün ise 21 dakikanın üzerinde süre aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla bitirdi.

Trail Blazers'ta Trendon Watford 19, Drew Eubanks 18 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 107-101

Detroit Pistons-Washington Wizards: 97-100

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 121-110

Miami Heat-New York Knicks: 103-111

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 116-95

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 106-125

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 97-122

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Clippers, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor, Haberler

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