Son dakika haberleri! Milli judocu Mihael Zgank, altın madalya kazandı Son dakika haberler... Milli judocu Mihael Zgank, 19'uncu Akdeniz Oyunları 90 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Milli judocu Mihael Zgank, 19'uncu Akdeniz Oyunları 90 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda erkekler 90 kiloda milli judocu Mihael Zgank, finalde Yunanistan'dan Theodoros Tselidis'i mağlup ederek altın madalya kazandı. Demirören Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberleri! Milli judocu Mihael Zgank, altın madalya kazandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.