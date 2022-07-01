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Son dakika haberleri! Milli judocu Mihael Zgank, altın madalya kazandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri! Milli judocu Mihael Zgank, altın madalya kazandı

Son dakika haberler... Milli judocu Mihael Zgank, 19'uncu Akdeniz Oyunları 90 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli judocu Mihael Zgank, 19'uncu Akdeniz Oyunları 90 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda erkekler 90 kiloda milli judocu Mihael Zgank, finalde Yunanistan'dan Theodoros Tselidis'i mağlup ederek altın madalya kazandı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları Spor Haberler Son Dakika

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