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Son dakika haberleri | Milli judocu İrem Korkmaz, Avrupa Açık Kupası'nda gümüş madalya kazandı

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Son dakika haberleri | Milli judocu İrem Korkmaz, Avrupa Açık Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Son dakika haberi... Milli judocu İrem Korkmaz, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli judocu İrem Korkmaz, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.

Organizasyonda kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan milli judocu İrem Korkmaz, finalde Polonyalı Anna Dabrowska'ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı ve gümüş madalyayı boynuna taktı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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