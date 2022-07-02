Son dakika haberleri | Milli halterci Muhammed Furkan Özbek gümüş madalya kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Milli halterci Muhammed Furkan Özbek gümüş madalya kazandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Milli halterci Muhammed Furkan Özbek gümüş madalya kazandı

Son dakika haberlerine göre 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

Cezayir'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi halter 73 kiloda temsil eden Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları Muhammed Furkan Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title