Son dakika haberleri | Milli halterci Muhammed Furkan Özbek gümüş madalya kazandı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberlerine göre 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.
19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.
Cezayir'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi halter 73 kiloda temsil eden Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.
Demirören Haber Ajansı / Spor