Son dakika haberleri | Milli halterci Muhammed Furkan Özbek gümüş madalya kazandı Son dakika haberlerine göre 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Cezayir'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi halter 73 kiloda temsil eden Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Muhammed Furkan Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberleri | Milli halterci Muhammed Furkan Özbek gümüş madalya kazandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.