Son dakika haberleri... Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da Engelli Açık Turnuvası'nda ikinci oldu Spor Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa Engelliler Golf Birliği tarafından düzenlenen 2022 Çekya Engelli Açık Turnuvası'nda milli sporcu Mehmet Kazan, genel klasmanda ikinciliği elde etti. Avrupa Engelliler Golf Birliği tarafından düzenlenen 2022 Çekya Engelli Açık Turnuvası'nda milli sporcu Mehmet Kazan, genel klasmanda ikinciliği elde etti. Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, hafta sonu Çekya'da gerçekleşen organizasyona, 7 ülkeden 61 sporcunun katıldığı belirtildi. Engelliler Golf Milli Takımı'nın sporcusu Mehmet Kazan'ın, genel klasmanda toplamda 159 (+15) gross skorla ikinci olduğu aktarıldı. Mehmet Kazan'ın ayrıca "Best Leg" kategorisinde 59 skorla birincilik elde ettiği kaydedildi. Organizasyonda yer alan bir diğer milli sporcu Karahan Yıldırım'ın ise mücadele ettiği "Best Arm" kategorisinde 19 skorla 5. sırayı aldığı ifade edildi. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Mehmet Kazan Spor Haberler Son Dakika

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