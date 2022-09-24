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Son dakika haberleri! Milli eskrimci Furkan Yaman Bulgaristan'da gümüş madalya kazandı

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Son dakika haberleri! Milli eskrimci Furkan Yaman Bulgaristan'da gümüş madalya kazandı

Son dakika haber... Milli eskrimci Furkan Yaman, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Satellite Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Milli eskrimci Furkan Yaman, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Satellite Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da bugün başlayan organizasyonda, erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Furkan Yaman turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı organizasyonda mücadele eden diğer eskrimciler Muhammed Furkan Kalender 8'inci, Kerem Çağlayan 13'üncü, Adem Doruk Küpeli 14'üncü, Enes Talha Kalender 19'uncu ve Alkım Öztürk ise 33'üncü oldu.

Organizasyonda yarın kadınlar kılıç kategorisinde Nil Güngör, Pınar Miray Şişik, Damla Demirkol ve Begüm Alkaya mücadele edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Furkan Yaman Bulgaristan Spor Haberler Son Dakika

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