Son dakika haberleri... Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazandı. - Haberler

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Son dakika haberleri... Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazandı.

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Son dakika haberleri... Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazandı.

Son dakika haberine göre Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Dünya Şampiyonası, Altın Madalya, Milli, Spor, Haberler

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