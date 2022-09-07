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Son dakika haberleri... Milli atıcıların Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası mücadelesi başladı

Spor Haberleri

Son dakika haberleri... Milli atıcıların Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası mücadelesi başladı

Son dakika gelişmesine göre Polonya'da düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'na katılan milli sporcuların müsabakaları başladı.

Polonya'da düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'na katılan milli sporcuların müsabakaları başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre genç erkekler tabanca kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Alp Eren Erdur, 558 puanla 17. sırada yer aldı.

50 metre tüfek 3x20 genç kadınlar eleminasyon turunda yarışan milli sporcu Zeynep Gökçe Demirci, 570 puanla müsabakayı tamamladı. Milli sporcu, sıralama müsabakasına çıkmaya hak kazanamadı.

Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası 18 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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