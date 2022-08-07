Son dakika haberleri | Manchester City, Haaland'ın golleriyle kazandı Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı 2-0 mağlup etti. İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı 2-0 mağlup etti. Son şampiyon City, ligin ilk haftasında Londra Stadı'nda West Ham United'ın konuğu oldu. Rakibine oranla daha atak bir oyun sergileyen City, yeni transferi Norveçli santrfor Erling Haaland'ın 36. (penaltıdan) ve 65. dakikalarda fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu West Ham United Manchester Spor Haberler Son Dakika

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