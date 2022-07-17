Son dakika haberleri... Köln-Milan maçında vücut kamerası denendi Son dakika haberlerine göre Köln ile Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası denendi. Köln ile Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası denendi. Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda "Telekom Kupası" adıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında, futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı. İtalyan Sportitalia televizyonu, aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı, Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Almanya Telekom Futbol Milan Spor Haberler Son Dakika

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