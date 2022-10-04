Son dakika haberleri! Kazada yaralanan Uşakspor'un genç futbolcusu taburcu oldu Spor Haberleri Bir son dakika haberine göre Uşakspor'un altyapısındaki genç futbolcu, geçtiğimiz ay geçirdiği trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırıldı. Uşakspor'un altyapısındaki genç futbolcu, geçtiğimiz ay geçirdiği trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören genç futbolcu, hayati tehlikeyi atlatarak hastaneden taburcu edildi. Uşakspor u19 futbolcusu Necmettin Kemer (19), geçtiğimiz 11 Eylül günü otomobiliyle Uşak'ın Eşme ilçesinden Ulubey ilçesine seyir halinde iken 09 ADB 117 plakalı otomobili arıza yaptı. Arazı yapan aracı yol kenarına çeken Kemer aracın başında durduğu sırada aynı istikamette gelen S.G. idaresindeki 64 ET 183 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucunda ağır yaralanırken yanında bulunan A.S. (44) hafif yaralandı. Kaza sonrasında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kemer'in kafatasındaki kırık nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilmişti. Gördüğü yoğun tedavinin ardından sağlığını kavuşan ve hayati tehlikeyi atlatan genç futbolcu, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Uşakspor Kemer Eylül Uşak Spor Haberler Son Dakika

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