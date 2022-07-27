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Son dakika haberleri! Kars 36 Spor transfere doymuyor

Son dakika haberleri! Kars 36 Spor transfere doymuyor

Son dakika haber: Kars 36 Spor transfere doymuyor.

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Kars 36 Spor transfere doymuyor. Yeşil beyazlı ekip, bir taraftan iç transferi kendi futbolcularla anlaşırken, diğer taraftan da dış transferde bir birinden başarı futbolcuları renklerini bağlıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde 2022-2023 futbol sezonunda Kars'ı temsil edecek yeşil beyazlı ekip, yaptığı transferler kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Erkan Aydın, Kars 36 Spor'un başarılı olması için transferler yaptıklarını belirtti.

Yeşil beyazlı ekibin mutlak suretle profesyonel ligde olmasına gerektiğine inandıklarını ifade eden Başkan Erkan Aydın, "Kars 36 Spor'un profesyonel ligde olması gerektiğine inanıyorum. Biz yönetim olarak bunun için çaba sarf ediyoruz. Buradan Karslı işadamlarına, siyasilere, bürokratlara sesleniyorum. Başka Kars yok, gelin el birliğiyle bu kentin takımı layık olduğu yere taşıyalım" dedi.

Yeni sezon transferlerin devam ettiğine dikkat çeken Aydın, "Kaleci Fırat Padak, genç yetenek Emre Can Çerşit, Muhammed Burak Vargün ve Cizre Serhat Spor geçen sezon oynayan Serdar Sömer ile yeni sezon için anlaşma sağladık. Düşündüğümüz futbolcular var, konuştuğumuz futbolcular var. Bunlarla anlaşma sağladıkça kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Aydın Kars Spor Haberler Son Dakika

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