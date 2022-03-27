Son dakika haberleri | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek takım müsabakaları yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Hamar kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tüfek büyük erkekler takım sıralama müsabakalarını Ömer Akgün, Mert Nalbant ve Yusuf Karabina üçlüsü, 925,8 puanla 10'uncu tamamladı.