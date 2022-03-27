Son dakika haberleri | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

Gelen son dakika haberlerine göre Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek takım müsabakaları yapıldı.

Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek takım müsabakaları yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Hamar kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tüfek büyük erkekler takım sıralama müsabakalarını Ömer Akgün, Mert Nalbant ve Yusuf Karabina üçlüsü, 925,8 puanla 10'uncu tamamladı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Avrupa Şampiyonası, Atıcılık, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title