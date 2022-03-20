Son dakika haberleri! Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: MHK'nın hakem operasyonunu yazın yapması daha doğru olurdu

"Hatayspor olarak önümüzdeki yılların planlamasını da yapıyoruz"

"Kulüplerimiz hatalarını kabul etmeli"

İSTANBUL, - Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "MHK bence yanlış bir zamanlamaya imza attı. Açıkçası bu operasyon yazın yapılsa daha iyi olurdu" dedi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında da konuşan Lütfü Savaş, "Arda Güler tabii ki çok değerli bir oyuncu. Tüm kamuoyu onu elbet daha fazla sahada görmek istiyor. Lakin Fenerbahçe Kulübü'nün ve teknik heyetinin doğru bir planlaması olduğunu düşünüyorum. Arda yıllar içerisinde daha iyi bir noktaya gelecektir ama onu şu an çok yıpratmamalıyız. Arda ile ilgili sürecin doğru yönetildiğini söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Spor