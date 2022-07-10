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Son dakika haberleri... Göztepe transfere ağırlık verdi

Demirören Haber Ajansı - Onur Atış - Spor
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Son dakika haberleri... Göztepe transfere ağırlık verdi

Son dakika haberleri... Transferde Nijeryalı forvet Obinna Mamah, İngiliz orta saha Romal Palmer ve Galatasaray'dan Berkay Atay'ı renklerine bağlayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, rotasını Medipol Başakşehir'e çevirdi.

Transferde Nijeryalı forvet Obinna Mamah, İngiliz orta saha Romal Palmer ve Galatasaray'dan Berkay Atay'ı renklerine bağlayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, rotasını Medipol Başakşehir'e çevirdi. Bu küpten daha önce genç kaleci Berkin Özgür'le prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, sol kanat oyuncusu Mete Kaan Demir için de harekete geçti. Geçen sezonu Eyüpspor'da tamamlayan 24 yaşındaki futbolcunun Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Almanya'da Hannover 96 takımında yetişen Mete Kaan, Eskişehirspor ve Başakşehir'de top koşturdu. Oyuncu, kiralık olarak gittiği Eyüpspor'da 24 resmi maça çıkıp 2 gol kaydetti. Göztepe ayrıca, 1461 Trabzon'dan sol bek Yunus Emre Gedik'le de her konuda anlaşma sağladı.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Galatasaray Başakşehir Spor Haberler Son Dakika

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