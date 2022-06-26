Son dakika haberi... Gaziantep'te hakeme çirkin saldırı kamerada Son dakika haberler... - Gaziantep'te hakeme çirkin saldırı kamerada Turnuva maçında yedek oyuncu hakeme yumrukla saldırdı Gaziantep'te bir turnuva çerçevesinde oynanan futbol maçında çıkan tartışma esnasında yedek kulübesinden çıkan bir futbolcunun hakeme yumrukla saldırması amatör kameraya yansıdı. - Gaziantep'te hakeme çirkin saldırı kamerada Turnuva maçında yedek oyuncu hakeme yumrukla saldırdı GAZİANTEP - Gaziantep'te bir turnuva çerçevesinde oynanan futbol maçında çıkan tartışma esnasında yedek kulübesinden çıkan bir futbolcunun hakeme yumrukla saldırması amatör kameraya yansıdı. Gaziantep'te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası çerçevesinde dün Karkamışspor ile Çiftlikspor arasında oynanan maçta çıkan tartışma esnasında bir futbolcu hakeme yumruk attı. Oğuzeli İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta Çiftlikspor'un 90+2'de skoru 1-1'e getirmesiyle Karkamışsporlu futbolcularla hakem arasında tartışma başladı. Yedek oyuncudan hakeme saldırı Futbolcuların hakeme yönelik itirazları sürerken o sırada yedek kulübesinden çıkan Karkamışsporlu bir futbolcu orta hakem Eren Ulutaş'a yumruk attı. Hakeme yönelik çirkin saldırı amatör bir telefon kamerasına yansırken hakem Ulutaş, yumruklu saldırı üzerine maçı tatil etti. Hastaneye giderek darp raporu alan Ulutaş, futbolcudan şikayetçi oldu. İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Spor Gaziantep Futbol Spor Haberler Son Dakika

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