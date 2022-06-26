Son dakika haberleri! Gaziantep FK, Valmir Veliu'yu transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Gaziantep FK, Valmir Veliu'yu transfer etti

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Gaziantep FK, Valmir Veliu'yu transfer etti

Son dakika habere göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kosovalı Valmir Veliu'yu transfer ettiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kosovalı Valmir Veliu'yu transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımın son olarak Kosova temsilcisi Llapi forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Veliu ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Veliu'nun geçmişine dair bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Kosovalı genç yıldız adayı Valmir Veliu'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü Llapi FC ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 22 yaşındaki milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir. Takımımızın 27 Haziran Pazartesi günü Bolu'da gerçekleştireceği kamp çalışmalarına katılacak olan Valmir Veliu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Gaziantep FK Gaziantep Kosova Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title