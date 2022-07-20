Son dakika haberleri | Gaziantep FK, kaleci Erten Ersu'yu transfer etti Son dakika haber: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Erten Ersu'yu kadrosuna kattı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Erten Ersu'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Erten Ersu'nun son olarak Konyaspor'da oynadığı, deneyimli kaleciyle 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Erten'e 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı. AA / Fırat Özdemir - Spor Gaziantep FK Erten Ersu Spor Haberler Son Dakika

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