Son dakika haberleri! Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: "Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberler: Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: "Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: "Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız, yoksa dava yoluyla olur demiştik biz de. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu." - İSTANBUL
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