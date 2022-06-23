Son dakika haberleri! Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: "Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi. - Haberler

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Son dakika haberleri! Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: "Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri! Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: 'Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi.

Son dakika haberler: Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: "Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur: "Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız, yoksa dava yoluyla olur demiştik biz de. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erden Timur Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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