Son dakika haberleri | Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi... Spor Haberleri Son dakika spor haberi... Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Galatasaray : "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Paris Saint Germain Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberleri | Galatasaray: 'Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.