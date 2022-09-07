Son dakika haberleri | Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi...
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Son dakika spor haberi... Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Galatasaray : "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor