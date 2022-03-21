Son dakika haberleri... Galatasaray Hepsiburada, Erva Karaovalı ve İrem Barut'u transfer etti
AA - Ercan Çakar - Spor
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Son dakika spor haberi... Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi.
Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kocaeli Kadın FK'den forvet Erva Karaovalı ile Yukatel Kayseri Kadın FK'den defans oyuncusu İrem Barut'un transfer edildiği belirtildi.
AA / Ercan Çakar - Spor