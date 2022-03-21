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Son dakika haberleri... Galatasaray Hepsiburada, Erva Karaovalı ve İrem Barut'u transfer etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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Son dakika haberleri... Galatasaray Hepsiburada, Erva Karaovalı ve İrem Barut'u transfer etti

Son dakika spor haberi... Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi.

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kocaeli Kadın FK'den forvet Erva Karaovalı ile Yukatel Kayseri Kadın FK'den defans oyuncusu İrem Barut'un transfer edildiği belirtildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Hepsiburada, Galatasaray, Futbol, Spor, Haberler

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