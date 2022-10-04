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Son dakika haberleri! Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Baturalp Burak Güngör'ü transfer etti

Spor Haberleri

Son dakika haberleri! Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Baturalp Burak Güngör'ü transfer etti

Son dakika haberleri: Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Baturalp Burak Güngör'ü kadrosuna dahil etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Baturalp Burak Güngör'ü kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Baturalp Burak Güngör, kariyerinde Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor ve Spor Toto takımlarının formalarını giydi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler Son Dakika

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