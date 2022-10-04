Son dakika haberleri! Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Baturalp Burak Güngör'ü transfer etti Spor Haberleri Son dakika haberleri: Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Baturalp Burak Güngör'ü kadrosuna dahil etti. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Baturalp Burak Güngör'ü kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Baturalp Burak Güngör, kariyerinde Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor ve Spor Toto takımlarının formalarını giydi. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler Son Dakika

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