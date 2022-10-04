Son dakika haberleri! Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Baturalp Burak Güngör'ü transfer etti
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Son dakika haberleri: Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Baturalp Burak Güngör'ü kadrosuna dahil etti.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli oyuncu Baturalp Burak Güngör'ü kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Baturalp Burak Güngör, kariyerinde Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor ve Spor Toto takımlarının formalarını giydi.
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor