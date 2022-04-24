Son dakika haberleri... Galatasaray, deplasmanda 3 maç sonra yine İzmir'de kazandı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezon istediği sonuçları alamadığı deplasmandaki 17. müsabakasında 4. galibiyetine imza attı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 önde tamamlayan Galatasaray karşılaşmadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu skorla puanını 47'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 11.'liğe yükseldi.

Yine İzmir'de kazandı

Dış sahada son galibiyetini İzmir'de Göztepe karşısında alan Galatasaray, 3 maç aradan sonra dış sahada tekrar 3 puan kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçından sonra İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe deplasmanlarından puan çıkaramamıştı.

Bu sezon dış sahada kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, geride kalan 17 deplasman maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Altay, gelecek hafta Süper Lig'e veda edebilir

Galatasaray yenilgisiyle 30 puanda kalan ve düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor'un 10 puan gerisinde bulunan Altay'ın gelecek haftaki sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir.

Kerem Aktürkoğlu'nun 9. golü

Altay karşısında takımının golünü kaydeden Kerem bu sezon 9. golüne imza attı. Kerem, daha önce Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı.

Galatasaray'da ikinci yarıda sakatlanan Marcao oyuna devam edemedi. Marcao, yerini Alpaslan Öztürk'e bırakırken, hakem Volkan Bayarslan'ın sahayı yakın noktadan terk etme uyarısını dikkate almayınca sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Marcao gelecek hafta Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmayı 10 bin 52 taraftar takip etti.