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Son dakika haberleri | Fethiyespor, Selçuk Alibaz'ı kadrosuna kattı

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Son dakika haberleri | Fethiyespor, Selçuk Alibaz'ı kadrosuna kattı

Son dakika haberlerine göre TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Selçuk Alibaz'ı transfer etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Selçuk Alibaz'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Sakaryaspor forması giyen Selçuk Alibaz ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Selçuk Alibaz'ın daha önce Tuzlaspor, Bandırmaspor, Karagümrük ve Konyaspor'da da forma giydiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

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