Son dakika haberleri! Ferencvaros, Macaristan liginde farklı kazandı Spor Haberleri Son dakika haber: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ferencvaros, Macaristan Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Ujpest'i 6-0 yendi. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ferencvaros, Macaristan Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Ujpest'i 6-0 yendi. İki maç eksiği bulunan Ferencvaros, ligin 7. haftasında bir müsabakası eksik Ujpest ile deplasmanda karşılaştı. Son 4 yılın şampiyonu Ferencvaros, Zachariassen'in 9, Boli'nin 24 ve 45, Traore'nin 32, Auzqui'nin 67 ve Mmaee'nin 89. dakikadaki golleriyle maçı kazandı. 5'te 5 yapan Ferencvaros, 15 puanla ligin zirvesinde yer aldı. 3 puanı bulunan Ujpest ise haftayı son sırada tamamladı. Trabzonspor, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferencvaros'a konuk olacak. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Trabzonspor Macaristan Futbol Spor Haberler Son Dakika

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