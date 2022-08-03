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Son dakika haberleri! Fenerbahçe'den kadın futbol takımına transfer

Son dakika haberleri! Fenerbahçe'den kadın futbol takımına transfer

Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Almanya Frauen-Bundesliga takımlarından SC Sand'da forma giyen Nijeryalı sol kanat oyuncusu Patricia del Carmen George'u transfer etti.

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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Almanya Frauen- Bundesliga takımlarından SC Sand'da forma giyen Nijeryalı sol kanat oyuncusu Patricia del Carmen George'u transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "25 yaşındaki Nijerya Milli Takımı oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor; Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu için Ülker Stadı'nda düzenlenen imzada kadın futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.

AA / Süha Gür - Spor

Bundesliga Fenerbahçe Almanya Futbol Spor Haberler Son Dakika

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